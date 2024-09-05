لجنة أمن ولاية الخرطوم: تسليم المركبات التي تم جمعها لأصحابها ومنع بيع الشاي بعد الخامسة ونقل سوق الخضر من صابرين للسوق المركزي وتوقيف المركبات التي لا تحمل لوحات

أم درمان: السوداني

قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان، البدء في تسليم العربات التي تم جمعها من شوارع محلية أم درمان لأصحابها عبر النيابة وشرطة المرور، وسيتم التسليم وفقاً للقائمة التي سيتم نشرها في وسائل الإعلام وتتضمن نمرة الشاسيه والماكينة وعلى اصحابها إثبات ملكية المركبة.

كما استمعت اللجنة الى التقرير الجنائي والأمني والذي أشار لانخفاض الجريمة بفضل مجهودات الطوف الأمني المشترك في محاربة الجريمة والتصدي للمهدادت الأمنية، ووجهت اللجنة بتكثيف أعمال الطوف في أحياء محلية أم درمان في إطار الخطة الموضوعة لتأمين ولاية الخرطوم والحد من الجريمة.

في السياق، أجاز الاجتماع توصيات لجنة أمن محلية كرري بإيقاف نشاط بائعات الشاي والقهوة عند الساعة الخامسة مساءً، كما أجاز توصية نقل سوق الخضر والفواكه من سوق صابرين الى السوق المركزي شرق الحارة (41).

من جهة أخرى، وجهت اللجنة السلطات المختصة بتوقيف السيارات التي لا تحمل لوحات، بغض النظر عن الجهة التي تتبع لها – وفقاً لما أوردت إعلام ولاية الخرطوم.