السودان والصين يوقعان اتّفاقاً للتعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية

متابعات: السوداني

شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، بالعاصمة الصينية بكين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي، مراسم التوقيع على اتفاق بين منظومة الصناعات الدفاعية وشركة بولي (POLY) الصينية للتعاون الاستراتيجي في المجالات الحيوية والدفاعية.

وقال إعلام مجلس السيادة، إنّ هذا الاتفاق يأتي في إطار الإسناد الدفاعي الفاعل في شتى المحاور العسكرية، وإنّ هذه العقود من شأنها المساهمة في استدامة الجاهزية الدفاعية والأمنية بالدولة.

وقْـع عن جانب المنظومة، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، فيما وقّـع عن جانب الشركة خويان جيمن، المدير العام لشركة بولي، الذي أكد بدوره أنّ هذا الاتّفاق مع السودان يعزز مبدأ الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الصين والسودان.