معهد الجزيرة يُنظِّم دورة حول الصحافة الرقمية للإعلاميين السودانيين

نَظّمَ معهد الجزيرة للإعلام بالتعاون مع منظمة النيل للثقافة والاعلام في الفترة من 3 – 5 سبتمبر الحالي، دورة تدريبية عن الصحافة الرقمية للإعلاميين السودانيين، ضمن مبادرة سفراء الجزيرة، تناولت عدةَ محاور، أهمُّها : إلقاء الضوء على طرق الكتابة للصحافة الرقمية ومعايير ضبط الجودة، ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لسرد القصص، إضافةً إلى الحديث عن غرفة الأخبار الرقمية الحديثة.

وحظيت الدورة التدريبية بإشراف مباشر من مدير معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري ومدير مبادرات سفراء الجزيرة منتصر مرعي.

وسفراء الجزيرة (المدربون) هم نخبة من الكوادر الإعلامية المُتميِّزة في شبكة الجزيرة الإعلامية، تطوّعوا كمدرّبين في مختلف تخصُّصاتهم لتطوير مهارات كوادر إعلامية شابّة تتمتّع بروح الجزيرة وقيمها، وتحمل على عاتقها مسؤولية نشر الوعي بالقضايا التي تهم الجمهور بمصداقية واحترافية وموضوعية.

وحُظي الصحفيون السودانيون خلال زيارتهم ثاني أيام الدورة لموقع (الجزيرة نت)، باستقبال منقطع النظير من رئيس التحرير أ . عبدالله حربكانين و مدير التحرير أ. حامد العيدروس.

وقدّم مسؤولو الإدارات المُتخصِّصة في الموقع، شرحاً ضافياً حول عملية الإنتاج بمختلف مراحلها التحريرية والفنية والتقنية.

وقالت رغدة جمال المسؤولة عن مبادرة سفراء الجزيرة في معهد الجزيرة للإعلام : “قدمنا هذه الدورة ضمن مبادرة سفراء الجزيرة وهي مبادرة تدريبية أطلقها معهد الجزيرة منذ العام 2012 ومستمرة حتى يومنا هذا”.

وذكرت أن الهدف من هذه المبادرة الوصول للزملاء الصحفيين العرب في كل الدول العربية لتقديم دورات تعني بتطوير مستوى الصحفيين والإعلاميين العرب.

وأضافت رغدة تكمن أهمية هذه الدورة في خصوصيتها كونها موجهة للزملاء الصحفيين السودانيين في ظل الصعوبات التي يواجهونها خلال تغطياتهم الصحفية في هذا التوقيت الحرج.

في السياق وصف مسؤول الإعلام بمنظمة النيل للثقافة والاعلام شعراوي محمد الدورة التدريبية بالناجحة بكل المقاييس، وأثنى على التعاون مع معهد الجزيرة للإعلام و مبادرة سفراء الجزيرة، معلناً وقوفه مع الصحفيين السودانيين في هذا الوقت العصيب الذي تمربه البلاد.

وأضاف الشعراوي: “نرفع لهم القبعات وهم يقدمون التضحيات من أجل نقل الكلمة”.

وتقوم مُبادرة سفراء الجزيرة على مبدأ التطوُّع، حيث تُساهم نخبة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية بالتدريب من أجل نشر خبراتهم في مهنة الصحافة، وبناء جيل رائد من الإعلاميين المُحترفين.

ويعد مدرب الورشة د. عثمان كباشي من خبراء الصحافة الرقمية، وهو أحد مُؤسِّسي موقع الجزيرة نت، ومساعد مدير التحرير في الفترة ما بين 2001 – 2009م، ومُشرف غرفة الأخبار بالموقع حالياً.

وعرف كباشي من أبرز المُهتمين بتطوير أساليب التحرير الصحفي في العصر الرقمي على المستوى العربي والعالمي.

ومبادرة سفراء الجزيرة، هي مبادرة رائدة غير ربحيّة، أطلقها معهد الجزيرة للإعلام عام 2012 لتدريب الكوادر الإعلامية الشابة داخل الوطن العربي وخارجه. تتلخّص رؤیتها ﻓﻲ إیصال رسالة الجزیرة وقیمها، ونقل تجارب ومهارات العاملين فيها عبر دورات تدريبيّة مجّانية لتمكين المواهب الإعلامية في جميع أنحاء العالم.