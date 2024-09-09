الهجرة الدولية: نزوح 172 ألف سوداني في 15 ولاية جراء السيول والأمطار

الخرطوم: السوداني

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر من 172 ألف سوداني جراء السيول والأمطار في 15 ولاية منذ مطلع يونيو الماضي.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان، بأن مصفوفة تتبع النزوح في السودان أبلغت عن 111 حادثة من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي تسببت في نزوح مفاجئ بالسودان خلال في الفترة من 1 يونيو الماضي إلى 4 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان: “تسببت الأمطار والفيضانات في نزوح ما يقدر بنحو 172 ألف و520 شخصاً (34 ألفاً و504 أسر) من مواقع في 15 ولاية من أصل 18 ولاية”.

وذكر أن عدد النازحين جراء السيول والأمطار خلال الفترة من (27 أغسطس حتى 4 سبتمبر) بلغ 36 ألفا و65 شخصاً (7 آلاف و213 أسرة)، بينما دُمّر نحو 18 ألفا و264 مبنى كلياً وجزئياً.

وأشار البيان إلى أن 41% من النازحين بسبب السيول والأمطار نزحوا بالفعل سابقاً بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل بدء الفيضانات.