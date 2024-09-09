وزير العدل يُطالب بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية

بانكوك: وكالات

طالب وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير بتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

ودعا لدى مخاطبتة اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة 62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية ببانكوك، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ومسؤولياته القانونية والأخلاقية باحترام حق السودان في حماية أرضه وشعبه، كما أكد على ضرورة الإدانة الصريحة لقوات الدعم السريع وتصنيفها كمنظمة إرهابية لكافة الأفعال غير الإنسانية التي تقوم بها، وذلك انطلاقاً من أهمية اجتماعات المنظمة والمتعلقة بمناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقانون الدولي، وتقديم التوصيات بشأنها إلى حكومات الدول الأعضاء وإلى المنظمات الدولية، للاسترشاد بها في سعيها لتحقيق السَّلم والأمن الدوليين.