قريباً.. تشغيل باخرة بين السودان ومصر

متابعات: السوداني

قال عضو مجلس السيادة الفريق، إبراهيم جابر، إن السودان سيظل صامداً قوياً ومنتصراً في كل المواقع اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، ولن يقف أي تحدٍّ أمامه حتى يأخذ موقعه الريادي بين الدول.

وشارك جابر اليوم الثلاثاء في حفل وصول آليات المناولة “ثمانية كرينات مطاطية وخمس رافعات سعة 45 طنا” بالميناء الجنوبي ببورسودان، حيث تسهم التوسعة في صفر انتظار في أعمال الشحن والتفريغ بموانئ بورتسودان.

ووعد بدعم أي جهد يعمل على تطوير الموانئ السودانية، لافتاً الى وجود خطة لتأهيل ميناء عثمان دقنة وكل ما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الأداء.

ودعا عضو السيادي الى ضرورة أن تكون هناك نظرة عميقة وفاحصة لدعم المجهود الحربي ولتنمية وتطور السودان وإعادة الإعمار بما يحقق الرفاهية والعيش الكريم للشعب السوداني، مضيفاً أن البلاد زاخرة بالموارد التي إذا ما أحسنت إدارتها ستسهم في تفعيل الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار لأهمية تدريب وتحفيز الكادر البشري العامل بالموانئ ليواكب التطوير والتحديث الذي يؤدي الى التناغم في الأداء، مشيداً بالجهد الكبير الذي يُبذل من قبل إدارة هيئة الموانئ والعاملين بها في دفع الاقتصاد الوطني.

ووجه الفريق إبراهيم جابر، وزارة النقل بضرورة إعادة تأهيل السكك الحديدية لربط جميع مناطق الإنتاج بالبلاد بمنافذ التصدير، والعمل على تفعيل النقل النهري والموانئ الجافة لتحقيق الفائدة المرجوة من عمل الموانئ، بالسودان مضيفاً بأن تشغيل الباخرة النيلية بين مصر والسودان سوف يكون قريباً.