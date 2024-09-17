ترشيح د. ياسر الجميعابي لرئاسة اتّحاد أصحاب العمل السوداني

القاهرة: السوداني

دفع تجمُّع أصحاب العمل السوداني في مصر، برجل الأعمال د. ياسر محيي الدين الجميعابي، مرشحاً لرئاسة اتحاد أصحاب العمل السوداني. ووجدت الخطوة مباركة واسعة من قبل العديد من كبار رجال المال والأعمال السودانيين.

وأوضح تجمع أصحاب العمل السوداني في مصر، أن ترشيح الجميعابي أتى خلال اجتماع ضمّهم مع رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب د. محمد عبد الرحيم.

وقال تجمع أصحاب العمل السوداني في مصر، إنهم رشحوا الجميعابي نسبةً لشخصيته القيادية وعلاقاته الواسعة داخل وخارج السودان، بالإضافة لامتلاكه رؤية شاملة لتطوير اتحاد أصحاب العمل عقب انتهاء الحرب في السودان.