نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان: الدعم السريع نفذت بدوافع عرقية عمليات إعدام وعنف جنسي وتهجير قسري

متابعات: السوداني

قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنّ “العديد من الشهادات تؤكد حصول عمليات الإعدام، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، والتي استهدفت بشكل خاص مجتمع المساليت في غرب دارفور”.

وخلال مناقشة الوضع في السودان في جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أشارت ندى إلى أنه تم توثيق العنف والمضايقات والاعتقالات بدوافع عرقية في دارفور والجزيرة.

وأضافت أنّ هذا الصراع العبثي له تأثيرٌ مدمرٌ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الحق في الغذاء والسكن والتعليم، معتبرة أنه نتيجة لذلك، نزح أكثر من 20% من السكان، بمعدل 10.7 مليون شخص تقريباً داخلياً، و2.1 مليون شخص هربوا إلى البلدان المجاورة.

ولفتت إلى أن السودان يواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، مع خطر المجاعة الوشيك وأكثر من نصف سكانه البالغ 25.6 مليون شخص يواجهون خطر الجوع الحاد.