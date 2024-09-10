والي الخرطوم يمنح المنظمات مهلة حتى الأحد القادم لتوفيق أوضاعها

الخرطوم: السوداني

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن لجنة أمن الولاية قررت منح المنظمات مهلة حتى الأحد القادم لتوفيق أوضاعها، وذلك وفقاً للضوابط واكمال الاجراءات واحترام سيادة الدولة، وأن أي منظمة لم تكمل إجراءاتها لن يسمح لها بالعمل.

ورحب الوالي خلال زيارته اليوم لمفوضية العون الإنساني بالولاية واجتماعه مع منسق العون الإنساني خالد عبد الرحمن.

وقال: على جميع المنظمات شريطة الالتزام بالضوابط والعمل بشفافية تامة وفقاً لأهدافها المعلنة.

وأثنى على العمل المتميز الذي تقوم بعض المنظمات الأجنبية والوطنية في تقديم العون للمواطنين، كما اطلع الوالي على إجراءات المفوضية في تسجيل المنظمات والإشراف عليها وتنسيق عملها في جوانب الإعانات مع الجهات المستفيدة.

وأشاد الوالي بجهود المفوضية في استلام وتوزيع الدعم حسب الآليات المتفق عليها بين المفوضية والسلطات المحلية والمانحين.

من جهته، لفت مفوض العون الإنساني خالد عبد الرحمن أن المفوضية ستعمل طوال اليوم بما فيها أيام العطلات الرسمية لاستقبال المنظمات لتوفيق أوضاعها، وطالب المفوض المنظمات الحضور لمقر المفوضية قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع يوم الأحد القادم الموافق ١٥ سبتمبر الجاري.