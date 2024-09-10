السودان يطالب مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق

جنيف: السوداني

طالب السودان، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق حول السودان. وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد والذي تسبب في إطالة أمد الحرب وتحميلها مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين. وتعاون دول الاقليم بتسهيل الوصول الى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين. والمساعدة في إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا. وناشد جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الارهاب وتصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية.

وجدد النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، رئيس وفد السودان في جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، جدد التأكيد على قدرة وكفاءة القضاء السوداني ورغبته في عدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن الحرب ابتدرتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ومارست الانتهاكات ضد المدنيين العزل.