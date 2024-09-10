السودان يكشف بالأرقام لمجلس حقوق الإنسان تفاصيل جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني

جنيف: السوداني

كشف النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، رئيس وفد السودان في جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، ان الحرب التي ابتدرتها مليشيا الدعم السريع المتمردة في السودان، ارتكبت فيها فظائع وجرائم حرب ضد المدنيين العزل وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية ومارست الاستهداف الممنهج الواسع النطاق ضد إثنية المساليت بولاية غرب دارفور بلغ عدد القتلى اكثر من (5000) والجرحى أكثر من (8.000)، واعتقلت ثم قتلت والي غرب دارفور السيد خميس ابكر ومثلت بجثته.

وقال طيفور ان المليشيا ارتكبت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي بكل اشكاله وقد بلغ عدد الضحايا (966)، كما دفعت بالاطفال الى ساحات القتال بعد تجنيدهم قسرياً وقتل نتيجة ذلك (4,850) طفلاً من بين (9,000) طفل وتم القبض على (30) منهم بمسارح العمليات وتم تسليمهم لذويهم عبر عملية مشتركة بين القوات المسلحة ونيابة الطفل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبلغ إجمالي قتلى الإنتهاكات (27,594) والجرحى (42,661).

وأضاف: “اجتاحت المليشيا المتمردة مناطق واسعة من السودان بغرض النهب والسلب وارتكبت مجازر ضد المدنيين العزل ما بين شهري يونيو وأغسطس 2024 في ولايتي الجزيرة وسنار في قرى ود النورة، العدناب، ود العشاء، جلقني، الشيخ السماني وقوز الناقة وبلغ عدد القتلى (419) وجرح (420).. كما ارتكبت المليشيا المتمردة انتهاكات جسيمة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث قتلت (8) منهم بالرصاص الحي، بالإضافة الى تعرض دار الضو حجوج لرعاية المسنين الى حصار شديد أدى الى وفاة (8) من المسنين بسبب نقص الخدمات الأساسية. وفي مخالفة واضحة للقوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني، نفّذت المليشيا المتمردة احكاماً بالإعدام خارج نطاق القضاء لعدد (12) من المدنيين في حي ود نوباوي بأم درمان”.

موضحاً أن المليشيا المتمردة اعتدت على (36) من السجون في عدد من ولايات السودان واطلقت سراح (19,481) نزيلاً، بعضهم من الإرهابيين المحكومين وجندتهم ضمن قواتها، فضلاً عن تجنيدها لأعداد كبيرة من المرتزقة من أكثر من (12) دولة، اعتقلت السلطات (105) منهم بمسارح العمليات، وارتكبت جرائم إرهابية واسعة، أبرزها الاعتداء على (7) مطارات مدنية، ومقار (18) من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ونهبت قوافل المساعدات الإنسانية واعاقت وصولها ونهبت التقاوي المعالجة كيميائياً وقامت ببيعها في الاسواق محدثة اضراراً صحية واسعة بالمواطنين.

ومضى النائب العام بالقول في كلمته: “استهدفت المليشيا المدنيين والاعيان المدنية واحتلت منازل المواطنين ونهبت محتوياتها واتخذت منها ثكنات عسكرية، حيث تم نهب واحتلال (540) الفاً من الاعيان المدنية، 80% منها منازل مواطنين، كما اتلفت ونهبت حوالي (570) الف طن متري من المواد الغذائية والصحية والإغاثية، ودنست (1002) مسجد و(51) كنيسة واعتدت على (5) من المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والتراثية ودور الوثائق، بالاضافة الى (250) مستشفىً اخرجتها من الخدمة واتخذت (15) منها ثكنات عسكرية، بالاضافة للاعتداء على (26) من مصانع الأدوية و(20) مصرفاً، واعتدت على أجهزة العدالة وجهات إنفاذ القانون والمحميات البرية وقامت بزراعة المخدرات فيها، بالإضافة إلى اعتداءاتها على القطاع الزراعي والصناعي والطاقة والنفط والاتصالات مما تسبب في خسائر مادية ضخمة”.