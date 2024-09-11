البرهان يُهاتف العالم صلاح فرج الله ويطمئن على صحته.. والشرطة وأجهزة الدولة تتكفّل بعلاجه ورعايته

كتب: مروان إبراهيم النور

هاتف رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء أمس، العالم السوداني البروفيسور، صلاح فرج الله يعقوب، من داخل مستشفى الشرطة كسلا، واطمأن سيادته على حالته الصحية، مشيداً بمبادرة شرطة ولاية كسلا، التي قامت بالتكفل بعلاجه ونقله من دار العجزة والمسنين بكسلا، حيث قدم إليها نازحاً من ويلات الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع المتمردة.

يُذكر أنّ عدداً من القنوات العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي تناولت في اليومين الماضيين خبر نزوح العالم البروفيسور صلاح فرج الله يعقوب ومعاناته مع المرض، حيث أشار الإعلامي الأستاذ عبد الجليل محمد عبد الجليل لخبر وصول البروفيسور صلاح الى دار العجزة والمسنين من خلال صفحته على الفيس بوك. وكالعهد به تدافع المجتمع الكسلاوي بكافة أطيافه إعلاميين ورجال أعمال ومؤسسات وغيرهم لتفقده والوقوف بجانبه، لتلتقط شرطة ولاية ولاية كسلا قفاز المبادرة وتحرز هدفاً في مرمى المخذلين والمتربصين والطابور الخامس المساند للمليشيا المتمردة والتي حاولت المتاجرة بقضية العالم صلاح فرج الله، وبتوجيهات من مدير شرطة ولاية كسلا اللواء شرطة حقوقي د. سفيان عبد الوهاب وبرعاية كريمة من الطبيب الإنسان اللواء شرطة فتح الرحمن محمد توم نصير الضعفاء مدير مستشفى الشرطة بكسلا بتبني حالة البروفيسور صلاح فرج الله.

صباح أمس، تمت زيارة البروف من قِبل إدارة مستشفى الشرطة كسلا مُمثلةً في الدينمو المحرك صاحب الخُلق الرفيع العقيد صديق حسن يعقوب المدير الإداري للمستشفى والرائد عبد الله محمد صالح بلدوزر المستشفى، وتم ترحيل البروفيسور صلاح لمستشفى الشرطة بكسلا الطابق الثالث ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

من جهة أخرى، وتأكيداـ لتفاعل كل القيادات التنفيذية والسياسية بولاية كسلا مع حالة البروفيسور صلاح فرج الله يعقوب وتماسكها لمُجابهة كل التحديات التي تُـواجه الولاية ومواجهة السُّموم التي تبثها المليشيا المتمردة واستغلال كل الإمكانيات المتاحة لاختراق الولاية، وسداً للذرائع، قام والي ولاية كسلا اللواء (م) الصادق محمد الأزرق وأعضاء حكومته بتسجيل زيارة صباح اليوم لمستشفى الشرطة ووقف على الحالة الصحية للبروفيسور صلاح ووجه بتوفير كل العناية له.

مجتمع كسلا، أرسل رسالة شكر وتقدير للأستاذ محمد طاهر عمر، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث وجّه من دولة الصين التي غادر إليها رفقة وفد رئيس مجلس السيادة، طاقم إدارة الشركة بولاية كسلا للوقوف على حالة العالم صلاح فرج الله، ورعايته الرعاية التامة. وقال الوالي: “بروفيسور فرج الله أحد كبار العلماء في السودان، وهو ضيف الولاية، وجهنا وزير الراعية الاجتماعية برعايته علاجاً وسكناً ورعاية”.

من جانبه أوصى بروف فرج الله – وهو أحد مؤسسي جامعة الشرق – الوالي بأن تشهد كسلا في عهده نهضة تنموية أساسها انسان الشرق الجميل.

كسلا برضك لي حبيبة

القاش مناظر وجبالك عجيبة

لو ما فيها روحي كيفن أقدر أسيبها.