مبادرة إسناد: قرار العودة إلى السودان تتخذه الأسر وفق تقديراتها ولا توجد أي جهة تطلب منهم العودة

كتبت: سوسن محجوب

قالت الأمين العام لمبادرة إسناد ــ مبادرة لمساعدة السودانيين في مصر، ان قرار العودة إلى السودان؛ قرار فردي تتخذه الأسر وفق تقديراتها. وشددت بأنه وعلى الرغم من أهمية العودة الى الوطن، لانه يفشل مخطط قوات الدعم السريع الهادف لإخلاء السودان وإحداث عملية تغيُّر ديمغرافي، لكن لا توجد أي جهة تطلب من السودانيين العودة.

ويقود متطوعون بمصر مبادرات لمساعدة الأسر التي قررت العودة من مصر إلى السودان عبر إنشاء قروبات على تطبيق “الواتس آب”، وذلك لتقديم الإرشادات لهم فيما يتعلق بالسفر من المدن المصرية إلى مدينة (اسوان)، حيث تتكفل وحدة تتبع للجيش المصري باستقبالهم في مواقع مخصصة لهم وتقديم وجبات مجاناً الى حين تفويجهم عبر مجموعات الى مدينة حلفا.

وقالت أميرة الفاضل لـ(السوداني)، إنّ أيِّ مشروع للعودة يتطلب وضع برنامج متكامل جزء منه في الدول التي تستضيف السودانيين، والآخر لدى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرةً إلى أنه لا يمكن أن نطلب من الآخرين العودة ما لم تتوفر متطلباتها على الأرض، وان تكون هناك إجابات واضحة حول إلى أين يرجع العائدون، وهل الموقع الذي سيعودون إليه آمن ومتوفر فيه الأمن والخدمات الاساسية؟!

واضافت انهم في مبادرة إسناد ليست لديهم اي برامج مخصصة لذلك، ولا يعملون فيه “لكننا نشجع عليها متى ما توفرت مطلوباتها على الأرض فى السودان وواحدة من شعاراتنا نحن راجعين، خاصةً للأسر التي تعاني من أوضاع مالية صعبة، فى ظل عدم وجود فرص عمل”، وأوضحت ان قرار العودة يتطلب برنامجا متكاملا تشارك به العديد من الجهات المعنية مثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وليست مجرد “شعار”.

وتابعت: “جزء من هذا البرنامج فى الدول التي يوجد بها السودانيون والآخر تقوم به الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الداخل”.