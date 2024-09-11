بعد تركه ساعات في المكتب.. الفنان إسماعيل حسب الدائم يهاجم السفارة السودانية بمصر

أخبار السودانالمنوعات والفنون
By admin

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

هاجم الفنان إسماعيل حسب الدائم، نائب السفير السوداني بمصر لتجاهله وعدم واحترامه له، وذلك بعد أن تركه داخل المكتب ساعات طويلة حتي نهاية الدوام دون العودة إليه.

وقال الفنان إسماعيل حسب الدائم في فيديو مسجل – إنه قصد مكاتب السفارة لقضاء خدمة التقى فيها بنائب السفير الذي تركه داخل المكتب حتى نهاية الدوام بدون عودة – حسب حديثه – موضحاً أنه يُعاني من الذبحة ومرض الغضروف.

وأوضح حسب الدائم أنه لم يَأتِ ليشحد وإنه فنان له تاريخٌ، مسيرته الفنية امتدت لخمسة وخمسين عاماً، تغنى فيها للجيش في عدد من معسكراته، واعتبر ما حدث من نائب السفير فيه عدم احترام.
واختتم: (ربنا ينصر الجيش، وبعد الحرب لا بد من سودان جديد).

هذا وتفاعل عددٌ كبيرٌ من مُرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وصبّوا جام غضبهم على السفارة السودانية، فيما أعلنوا تضامنهم ووقفتهم مع الفنان.

شارك الخبر
admin
تصفح أيضاً More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.