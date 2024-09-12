رئيس سلطة الطيران المدني السابق يسلم برنامج الأغذية خطة تشغيلية لإيصال المساعدات عبر المطارات الطرفية

كتبت: هالةحمزة

كشف رئيس سلطة الطيران المدني السابق، إبراهيم عدلان، عن مقترح وخطة لتشغيل مطارات السودان لصالح حل مشاكل إيصال الأغذية ومواد الإغاثة للمتضررين من الحرب بالسودان.

وقال عدلان لـ(االسوداني) إنّ اهم ملامح الخطة تتلخص في وضع الأمم المتحدة يدها على المطارات الطرفية بالجنينة ودنقلا وكسلا ونيالا واستخدامها كنقاط تلاق وانطلاق لعملية محاربة المجاعة. وأشار إلى ضرورة استغلال مطاري واو وملكال كنقاط تتجمع فيها مواد الإغاثة العالمية.

وشرح عدلان وضع اليد، وقال هو وضع تشغيلي يشمل اعتبار هذه المطارات مناطق محايدة خارج نطاق الحرب ويمكن إجراء ذلك من خلال تحديد أوقات معينة خلال اليوم للتشغيل،

على أن تشرف الأمم المتحدة على عملية التشغيل بالاشتراك مع أطراف النزاع.

ولفت لتمليكه برنامج الأغذية العالمي الخطة التشغيلية كاملة للاستعانة بها في مهمته.