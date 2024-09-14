بريطانيا تسمي ريتشارد كراودر رئيساً لمكتبها في السودان

كتبت: سوسن محجوب

سمت وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد كراودر رئيساً للمكتب البريطاني في السودان والممثل الخاص للمملكة المتحدة، خلفاً للسفير جايلز ليفر.

من هو خليفة ليفر:

وبحسب موقع وزارة الخارجية البريطانية فإن ريتشارد كراودر، التحق بالسلك الدبلوماسي في العام 1996، حيث تولى مكتب منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، ومسؤول مكتب قمة G8 في برمنغهام، وتنقل كراودر في عدة مناصب بمقر الخارجية او بعثاتها فى الخارج، ابرزها منصب السكرتير الثاني في بعثة بلاده في موسكو، فيما اسندت له ادارة فريق جبل طارق بالادارة الاوروبية بوزارة الخارجية البريطانية، ثم موفداَ إلى وحدة السياسات، مجلس الاتحاد الأوروبي ثم خدمة العمل الخارجي الأوروبي فى بروكسل، نائب المفوض السامي بالسفارة في إسلام اباد، ونال درجة الماجستير في الإدارة العامة، كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

واستبق كراودر وصوله لمباشرة عمله في احدى الدول الأفريقية برسالة الى السودانيين قال فيها “نحن نقف معكم، نحن معكم في محاولة إنهاء هذا الصراع المروع، نحن معكم في الجهود الدولية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان”.

وتتهم الحكومة السودانية بريطانيا بقوفها ضد السودان فى حربه ضد قوات الدعم السريع، حيث افشلت مساع السودان فى تقديم شكوى ضد دولة الإمارات التى تتهم بأنها الممؤل الرئيسي لقوات الدعم.

وقال ريتشارد كراودر بأن الحرب فى السودان مأساة رهيبة، وانه يعي حجم المهمة التي تنتظره، لافتا الى انه سيغادر الاسبوع المقبل الى افريقيا لاستلام مهمته، واردف فى تسجيل فيديو له “لن يكون الامر سهلاً ولكن ملتزم بمهمتي والحكومة البريطانية ملتزمة بالعمل الذي أمامنا”.