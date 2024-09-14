خبراء قانونيون يكذبون تقرير لجنة تقصي الحقائق

بورتسوان: آيات فضل

كذبت منظمة “محامو الكرامة والعدالة” تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، لتضمنه معلومات غير صحيحة حول أعداد النازحين.

وقال رئيس منظمة محامو الكرامة والعدالة هاني أحمد،٧ ان لجنة التحقيق كانت انتقائية وحاولت تجريم القوات المسلحة وتساهلت مع الدعم السريع، بالاضافة ان مجلس حقوق الإنسان اتخذت قرارها قبل الرجوع للسودان، كما ان

الجنة أخذت إفادتها من شهود عيان من يوغندا وكينيا وتشاد.

كما افاد هاني ان التقرير اهمل قضايا الاختفاء القسري خلال الحرب مما يثير الشكوك حول مهنية اللجنة؛ خاصة مع عدم توضيح كيفية جمع البيانات من الشهود.