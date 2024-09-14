بسبب الزعل تعرّضت لذبحة.. الفنان إسماعيل حسب الدائم: السفير قابلني وقدم اعتذاره ولكن لم يخدمني!

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أوضح الفنان إسماعيل حسب الدائم، تفاصيل لقائه بالسفير السوداني بالقاهرة، وقال انه دعاه للقائه بمكتبه لتقديم الاعتذار لما بدر من نائبه، “ولكن لم يقدم لي أي خدمة بعد أن قصدتهم للإشراف على علاجي، لأنني لا أملك المال بعد أن فقدت كل شئ في السودان بسبب الحرب”.

وأضاف الفنان: (بعد الواقعة زعلت جداً بعد خروجي من مكتب نائب السفير، تعرضت لحالة إغماءة وقعت أمام بوفيه السفارة وتم نقلي للمستشفى لمقابلة الطبيب الذي كشف عن تعرضي لذبحة عابرة).

ما يجدر ذكره، كان الفنان إسماعيل حسب الدائم هاجم نائب السفير السوداني لعدم الاهتمام به، وقال – حسب فيديو مسجل – إنه قصد مكاتب السفارة للإشراف على علاجه، والتقى فيها بنائب السفير الذي تركه داخل المكتب ساعات طويلة حتى نهاية الدوام دون عودة.