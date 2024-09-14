(15) فرداً من طاقم السفارة الإماراتية في السودان يغادرون البلاد

كتبت: سوسن محجوب

قال مصدر دبلوماسي رفيع لـ(السوداني) ان السفارة الإماراتية بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، لا تزال مفتوحة رسمياً ويوجد بها دبلوماسيون إماراتيون، ولم تغلق أبوابها.

وراجت أنباء اليوم عن مغادرة عدد من طاقم السفارة في بورتسودان ــ معظمهم من حملة الجوازات العادية ــ عدا دبلوماسي واحد، عبر مطار بورتسودان إلى دولة الإمارات.

وبحسب ذات المصدر، فإن معظم من غادروا البلاد هم أفراد حراسة السفير الإماراتي، لافتاً إلى ان السفارة الإماراتية اخطرت وزارة الخارجية رسمياً عن وفدها المغادر.

وقدم السودان شكوى رسميا لمجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات واتهامها بدعم وتمويل قوات الدعم السريع التي تشن حرباً ضد الجيش والشعب السوداني.

وقال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إن اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع “ذو مصداقية”.

وتبادل السودان والإمارات طرد دبلوماسيين في وقت سابق.

وقالت مصادر (السوداني) الدبلوماسية، ان وفد السفارة الإماراتية الذي غادر السودان اليوم، يتكون من 15 فرداً من بينهم دبلوماسي و14 آخرين يعملون في طاقم حراسات السفير الإماراتي. وأشارت المصادر ان المجموعة المغادرة خضعت لإجراءات أمنية لفحص المعدات التي كانت بطرفهم.