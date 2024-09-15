الفرقه السادسة مشاة الفاشر تحتسب (5) شهداء و(9) جرحى جراء قصف الطيران الحربي عن طريق الخطأ

الفاشر: السوداني

احتسبت الفرقة السادسة مشاة الفاشر، (5) شهداء و(9) جرحى، جراء قصف الطيران الحربي عن طريق الخطأ، بسبب التشويش الذي تعرض له الطيران الحربي.

وقالت رقيب أول مراسل حربي الفاشر، آسيا الخليفة: “نسبة للانتهاكات التي تقوم بها مليشيا التمرد من حرب عبثية ضد القوات المسلحة والمواطنين والمعارك التي تدور بمدينة الفاشر من يومي الخميس والجمعة والتي سجلت فيها قواتنا المسلحة والمشتركة والقوات المساندة لها بطولات يحفظها لهم التاريخ، كانت هنالك مناوشات للمليشيا وتدوين عشوائي على أحياء المدينة ومحاولات تسلل عبر المشاة، تدخل الطيران الحربي في هذه اللحظات وتم التعامل معهم بنجاح ولكن حصل تشويش للطيران الحربي أثناء طوافه فقصف الفرقة السادسة بدانتين، مما أدى إلى استشهاد خمسة أفراد برئاسة الفرقة السادسة مشاة الفاشر وجرح تسعة منهم نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار والصبر والسلون لذويهم وعاجل الشفاء للجرحى”.

وأضافت آسيا: “نؤكد أن هذا التعامل غير مقصود ولكن قدر الله ما شاء فعل ونجدد الثقه في الطيران الحربي الذي كان سبباً في كل الانتصارات السابقة وضرب المتحركات القادمة من الولايات الاربع قبل وصولها إلى الفاشر. الطيران هو السبب الرئيسي في انتصارات القوات المسلحة في معارك السبت الماضي والخميس والجمعة، وقصف ومناوشات المليشا اليوم. نجدد ثقتا في قواتنا المسلحة والمشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية والشعب السوداني وشعب شمال دارفور ونوصي شعبنا بالابتعاد عن الشائعات والذين يصطادون في المياه العكرة ويحرضون الشعب على القوات المسلحة ونراجع تاريخ بداية الحرب الى يومنا هذا، ونسأل أنفسنا ماذا فعل الطيران الحربي بالتمرد؟، عليه نوصي قواتنا بالتماسك والترابط من أجل تحرير وطنا السودان، ونؤكد أن ما أدلت به مليشيا التمرد من اعداد شهداء الطيران وقصده ضرب الفرقة السادسة مشاة وَضرب مخارن الذخيرة غير صحيح”.