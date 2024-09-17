السودان وقطر يبحثان إنشاء مركز للملاحة الجوية ببورتسودان 

بورتسودان: السوداني

بحث مدير عام سلطة الطيران حسين نايل احمد خلال لقائه اليوم، بسفير دولة قطر محمد إبراهيم في إطار سعي سلطة الطيران المدني للترويج لفتح المجال الجوي وبحث قضايا التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

وتم التباحث حول إنشاء مركز الملاحة الجوية بمدينة بورتسودان على أحدث المواصفات العالمية، إضافةً الى دعم بناء القدرات لمنسوبي سلطة الطيران المدني.

كما تم التطرق الى دعم الجهود لزيادة مدرج الهبوط بمطار بورتسودان الدولي بطول 500 متر وتكملة امتداد ساحات وقوف الطائرات.

وتم بحث حوجة السودان لانشاء مراكز عالمية لصيانة الطائرات تجعل من مطار بورتسودان مركزا لصيانة الطائرات في المنطقة، كما تطرق حسين نايل عن تشغيل المسار الجوي الذي يربط الخليج بأمريكا الجنوبية والذي من أبرز مستخدميه الخطوط الجوية القطرية.