رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد

بورتسودان: السوداني

عاد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم إلى البلاد بعد زيارة رسمية لجوبا، أجرى خلالها مباحثات مشتركة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وكان في استقباله بمطار بورتسودان وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء.

وأوضح وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض في تصريح صحفي أن الزيارة كانت مثمرة وبنّاءة وحققت أهدافها، مبيناً أن المباحثات بين الرئيسين تطرقت لمسار العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وأضاف أن الجانبين اتفقا على تذليل كل العقبات أمام نقل بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وذلك من خلال تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي النفط في البلدين ووضع خُطة تشغيلية لإعادة ضخ بترول الجنوب، بجانب الاتفاق أيضاً على نقل المساعدات الإنسانية لولاية جنوب كردفان عبر مطار جوبا الدولي.

وأشاد وزير الخارجية المكلف بمستوى العلاقات بين السودان وجنوب السودان، مشيراً إلى المستوى المتطور للتعاون بين البلدين في المجالات كَافّة.