مصدر عسكري لـ(السوداني): هجوم المليشيا بالمُسيّرات على الفرقة الثالثة هو الأكبر ولم يحقق أي خسائر

شندي: السوداني

قال مصدر عسكري مأذون لـ(السوداني) إنّ هجوم مليشيا الدعم السريع على مقر الفرقة الثالثة مشاة شندي هو الأكبر منذ اندلاع الحرب قبل عام ونصـف.

وأضاف أن الهجوم الواسع تم بثماني مُسيّرات وبدأ قرابة الثالثة فجراً واستمر لنحو ساعتين، وتمكنت المضادات الأرضية من إسقاط جميع المُسيّرات دون أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وأكد أن الهجوم محاولة يائسة من المليشيا لرفع معنويات قواتها التي تتلقى الضربات الموجعة في كل المحاور، مُشيراً إلى أن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين يحققون انتصارات مهمة في جميع مسارح العمليات مسنودة بدعم الشعب السوداني.