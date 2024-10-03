إعادة تشكيل لجنة تسيير جمعية الهلال الأحمر السوداني 

بورتسودان: آيات فضل

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي، قرارا حمل الرقم (١١١) لسنة ٢٠٢٤م بإعادة تشكيل لجنة تسيير جمعية الهلال الأحمر السوداني.

وأوصخ مجلس الوزراء ان القرار جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قراري مجلس السيادة الانتقالي رقم (۲۲) لسنة ٢٠٢٢م و(۹۳) لسنة ٢٠٢٢م، واستناداً على المادة (۳) من قانون إلغاء قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني، أصدر القرار الآتي:

(1) يعاد تشكيل لجنة تسيير جمعية الهلال الأحمر السوداني على النحو التالي:

السيد/ صالح عبد المجيد الدومة – رئيساً

السيدة/ أحلام حسن النعيم – نائباً للرئيس

السيدة/ عابدة السيد عبد الله – أميناً عاماً