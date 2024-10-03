مندوب السودان في نيويورك لـ(السوداني): مجلس الأمن الدولى لم يناقش أمر نشر قوات لحماية المدنيين في السودان

كتبت: سوسن محجوب

قال المندوب الدائم لبعثة السودان في نيويورك السفير الحارث إدريس لـ(السوداني)، إن مجلس الأمن الدولي لم يناقش بعد إحدى توصيات بعثة تقصي الحقائق بنشر قوات لحماية المدنيين في السودان.

وأمس الأربعاء، قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، انهم فتحوا قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي بخصوص تهيئته لإعداد وتجهيز قوات للتدخل بهدف حماية المدنيين في السودان.

ولكن بيرييلو ـ الذي كان يتحدث من العاصمة نيروبي مع مجموعة محدودة من ممثلين عن المجتمع المدني، رفض الكشف عن الوقت المحدد لقوات التدخل إلى السودان. وأضاف أن الأشهر المقبلة ستكون مهمة جداً لإعادة فتح النقاش حول القضايا المهمة بالنسبة لكل السودانيين، الذين يسعون للسلام والانتقال السلمي المدني في البلاد.

وفي وقت سابق، اوصت لجنة تقصي الحقائق ــ لم يحسم تجديد التفويض لها بعد انتهاء مهمتها الشهر المنصرم، اوصت في آخر تقرير لها بنشر قوات خاصة في السودان لحماية المدنيين، لكن الحكومة رفضت تقريرها.

وتشمل صلاحيات مجلس الأمن الدولي، إنشاء عمليات حفظ السلام، وتفويض العمل العسكري، وهو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تتمتع بسلطة إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء.