في جريمة شنيعة 6 أشخاص من مليشيا الدعم السريع يغتصبون سيدة أمام زوجها بودمدني

متابعات: السوداني

في جريمة تقشعر لها الأبدان أقدمت مجموعة من 6 أشخاص يتبعون لمليشيا الدعم السريع اغتصبت سيدة بالتناوب بوجود زوجها الذي تم تربيطه بالحبال وتهديد طفلته بالقتل.

وقال بيان للجان مقاومة مدني: “في ظاهرة شنيعة أخرى، قامت مجموعة مكونة من 6 أشخاص من مليشيا الدعم السريع تهجمت على منزل بحي المزاد مدينة ود مدني وقامت بتهديد الزوج وربطه وضربه وتهديد طفلته بالقتل ذبحاً وقاموا باغتصاب زوجته السيدة (و. م) بالتناوب واحداً تلو الآخر منذ الواحدة صباحاً إلى الفجر”.

وتابع البيان: “تم نقل الزوجة لتلقي العلاج بعض تعرضها لتهتك في الرحم وحالة انهيار عصبي حاد ونوبات صراخ وتشنج”.

وأوضح البيان:” إن مليشيا الجنجويد ما زالت تستمر بهتك النسيج الاجتماعي وتفكيك المجتمع السوداني وتوجيه حربها ضد المواطن الأعزل وأجساد النساء، ولا منادٍ يجيب الاستغاثة والصراخ”.