حاكم دارفور يؤكد لوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض السودان القاطع للتدخلات الدولية والإقليمية السالبة

بورتسودان: السوداني

أكد حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي لوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي، رفض السودان القاطع للتدخلات الدولية والإقليمية السالبة، وخاصةً تدخلات بعض الدول التي تساهم في زيادة إشعال الحرب من خلال تقديم الدعم العسكري لمليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال مناوي في تصريحات صحفية عقب لقائه وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي ببورتسودان اليوم، إن الوفد جاء حاملاً رسالة من مفوضية الاتحاد الأفريقي مفادها سعي الاتحاد للوصول إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى حل وفقاً لخارطة طريق يحملونها هم.

وأضاف: “طرحنا طريقة الحل للمشكلة السودانية ورؤيتنا أن تتم كل الحلول وفق الإرادة السودانية، وأن الأطراف الدولية والإقليمية يجب أن تكون أطرافاَ مساندة فقط للحل دون تدخل”.

ومضى في القول: “نحن من جانب الحكومة السودانية وخاصة حكومة إقليم دارفور شرحنا آفاق وسبل حل هذه الحرب التي اشعلتها قوات الدعم السريع بعد المحاولة الانقلابية التي نفذتها في الخامس عشر من أبريل بالتعاون مع بعض الدول ومع عدد من النشطاء السياسيين.. قدمنا شرحا عن الأوضاع الإنسانية التي نجمت عن حصار الفاشر من قبل مليشا الدعم السريع المتمردة، وقطع الطرق، ونهب القوافل الإنسانية التي تأتي حتى عبر الحدود”.

واوضح مناوي أنه طالب الوفد بضرورة رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي، مبينا أن الاتحاد الأفريقي هو نادٍ أفريقي ونحن ننتمي إليه ومن حق السودان أن يتمتع بعضويته في الاتحاد الأفريقي.

وقال مناوي ان الوفد استوعب النقاط التي تم طرحها خلال اللقاء، وإن السودان يجب أن يتمتع بعضويته، كذلك ان الحوار الوطني الشامل الذي لا يقصي أحداً هو الحل.