غرفة طواريء محلية الخرطوم: الدعم السريع بعد التضييق عليه يتشفى وينتقم من العزل في توتي

الخرطوم: السوداني

قالت غرف طواريء محلية الخرطوم، إن عودة الاشتباكات وتضييق الوضع على الدعم السريع كان نتيجته التشفي والانتقام من المواطنين العزل بجزيرة توتي من قبل الدعم ء١@١السريع.

وأضاف بيان للغرف اليوم أن المواطنين الذين يعانون منذ سنة وأكثر أصبحت حياتهم الآن أسوأ بازدياد التنكيل والتعدي.

وحذرت غرف طوارئ محلية الخرطوم من خطورة الأوضاع في جزيرة توتي المعزولة نسبيًا والتي تشكل خطرًا داهمًا ومباشرًا على حياة المدنيين.

وناشدت، الجهات المدنية، والسياسية والإنسانية الدولية، والإقليمية والمحلية أن تتدخل بشكل عاجل وفوري لحماية حياة المدنيين غير المتداخلين بشكل مباشر في الاشتباكات الدائرة الآن.

وأكد البيان أن ما ترتكبه الدعم السريع من فظائع بجزيرة توتي يعد جريمة إنسانية مكتملة الأركان.