ثورة أكتوبر في ذكراها الستين سيغيب عنها شاعرها الأول

انطوت صفحة الحياة الجسدية لشاعرنا الضخم محمد المكي إبراهيم، لكن ما سطّره هذا العملاق من شعر ونثر وأعمال جليلة، ستظل محفورةً في ذاكرة الشعب السوداني العظيم، فالموت الذي يغيب الأجساد لا يمحو الإنتاج الفكري النظري أو العملي، وقصائد ود المكي التي تحولت إلى سلاح فتاك استخدمه الثوريون لدك حصون الطغاة الجبابرة وكانت عنوانها الأبرز.

ود المكي والذي تلقى تعليمه الأولي في الأبيض وخورطقت الثانوية، ثم كلية القانون جامعة الخرطوم، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي، ظل فريداً ومتفرداً في كل شيءٍ بروحه الطيبة واخلاقه الدمثة وأدبه الجم.

ظل نجماً حيثما حل وارتحل.

كان كالنسمة بفوحه الطيب، كما عطّر سماوات الإبداع، فهو يُعطِّر سماوات السمر وجلسات الاستماع والمُــؤانسَــة.

قصائد ود المكي المتنوعة التي نشرها وعمق مدلولاتها، تؤكد أنه غاص بعمق في درر ومراجع اللغة العربية وتمكّن منها ليكتب بعد ذلك بشكل لا يغيب على كل من عرف مكوناتها وأمسك بخيوطها من دقة في الوصف وقوة في التعبير.

قصائد ود المكي تقف جنباً وفي كثير من الأوقات تتفوّق على قصائد فطاحلة العرب وعلى كافة المستويات، ولكنا وإما لتعاسة إعلامنا والقائمين على أمره وهم يخرون صرعى أمام الديكتاتوريات التي كبّلتنا وأبعدت كل فننا المجيد، وقفت حائلاً دونه والانتشار، وهذه حسرات كبرى وآلام مُمِضة لا نود الخوض فيها وهذا ليس مجالها.

محمد المكي إبراهيم والذي أخذته الوظيفة عن بلاده، كان يحملها ما بين أضلعه وجوانحه ويترجم نبض الشارع السوداني بشكل بديع.

أتذكّر عند مقدمه الأخير للسودان أن ذهبنا دكتور صديق تاور وشخصي وآخرون لاستقباله في مطار الخرطوم، كان ممتلئاً بالسعادة يكاد يطير بلا أجنحة فرحاً وهو يحط رحاله في وطنه، وبعدها التقينا وجلسنا لعدة مرات متفاكرين في أمر السودان وكان ذلك همّـه الأول، وشيئاً فشيئاً، عرجنا على دروب الشعر والفن والغناء، وظل تواصلنا مستمراً دونما أي انقطاع حتى لحظة إصابته بالداء اللعين، وبعد أن تعافى منه عاد تواصلنا الممتد.

محمد المكي إبراهيم حياته سيرة ومسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، لا يمكن إجمالها في أسطر معدودات.

الجسد المتعب فشل في تحمُّل أكثر مما تحمل ففاضت روحه الطيبة، لكن ثرواته الضخمة ستظل رمزاً شامخاً لأدب ثوري خالد.

فيا ود المكي لك الحضور في قلب العصر كما ذكرت.