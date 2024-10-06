منظمة جايكا: اليابان أوفت بالتزاماتها في مؤتمر باريس لدعم السودان

متابعات: السوداني

قال مدير مكتب منظمة جايكا بالسودان كاوبو، إن اليابان أوفت بالالتزامات التي أعلنتها خلال مشاركتها في مؤتمر باريس للمانحين لدعم السودان، الذي نظمته الحكومة الفرنسية العام 2023.

وتحدث كاوبو في ندوة اليوم بالقاهرة حول تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية للاجئين السودانيين في ظل استمرار الحرب، نظّمها مركز الفارابي للدراسات السياسية والتنموية، لافتاً إلى أنّهم يتعاملون مع تداعيات الحرب على المواطنين بمسؤولية لتجاوزها.

وفي السياق، انتقدت رئيس منظمة (زينب للتنمية)، فاطمة سمل مصطفى، تباطؤ وكالات الأمم المتحدة في دعم متضرري الحرب.

وطالبت بتوجيه الدعم المقدم إلى وكالات الأمم المتحدة لبناء ورفع قدرات المنظمات السودانية.

ونبهت للأنشطة التي تنفذها منظمة زينب في دعم التكايا وتوفير الغذاء للمتضررين خاصة في داخل السودان.