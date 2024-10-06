عودة آلاف السودانيين من مصر تزامناً مع انتصارات الجيش 

وادي حلفا: السوداني

قال مصدر مسؤول بمعبر اشكيت الحدودي بوادي حلفا لوكالة السودان للأنباء، إن المعبر استقبل عددا كبيرا من السودانيين اللذين نزحوا بسبب الحرب إلى مصر، وان تلك الأعداد جاءت في إطار العودة الطوعية بعد بشريات الانتصارات التي عمّت البلاد، إلى جانب عدد من المخالفين للوائح الدخول وتم ترحليهم.

وكشف المصدر ان عدد الذين عادوا إلى البلاد عبر معبر اشكيت في شهر أغسطس بلغ 7890 شخصاً، وفي سبتمبر 12539 شخصاً غالبيتهم من الأسر.

موضحاً بأن اغلب قرار عودة الأسر السودانية من الشقيقة مصر ارتبط بانتصارات القوات المسلحة واسترداد أراضي ولاية الخرطوم مؤخراً ومدن السودان المختلفة بالقضاء على مليشيات التمرد، وتزامن مع نداءات والي ولاية الخرطوم بالعودة إلى منازلهم عقب استقرار الأوضاع في أم درمان وبحري وأجزاء كبيرة من الخرطوم.

وأبان المصدر بأن الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية تقوم بتذليل وتسهيل عمليات العودة الطوعية للسودانيين عبر المعابر البرية بحلفا، وأفاد انه من المتوقع ان تشهد المعابر الأيام القادمة في حلفا حركة العودة الطوعية في أوساط كثير من الأسر السودانية إلى حضن الوطن.