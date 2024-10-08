نهر النيل تحدد ٢٠ أكتوبر لانطلاق العام الدراسي الجديد

الخرطوم: السوداني

حددت وزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النيل، يوم ٢٠ أكتوبر الجاري موعداً مبدئياً لانطلاق العام الدراسي الجديد للعام (٢٠٢٤ – ٢٠٢٥م).

تم الإعلان عن ذلك عبر الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجان الاستشارية للتّعليم المنعقدة بقاعة وزارة التّربية والتّعليم بالدّامر، بحضور د. محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، والي ولاية نهر النيل المُكَلّف، إلى جانب عددٍ من قيادات حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية، والقيادات النقابية وقيادات التّعليم والخبراء التّربويين والإدارات التعليمية بالمراحل الثلاث.

وجدّد والي نهر النيل، اهتمام حكومته بالتعليم باعتباره المحور الأساسي في تقدُّم ونهضة الشّعوب.

ودعا إلى تحقيق اللجان الاستشارية للتعليم العلاقة بين النّظام التربوي والقوانين والسياسات العامة، إلى جانب اهتمامها بتحليل الأداء للعام الدراسي السّابق وحصر الإيجابيات والسلبيات ومناقشتها بصورة منطقية ووضع الخطة الكفيلة بمعالجة كل المعوقات.

ووجّه والي نهر النّيل بتكوين مجلس استشاري للمرحلة المتوسطة بمشاركة الخبراء التربويين لحشد كل مشكلات المرحلة المتوسطة ووضع جدول زمني لمعالجتها.

وفيما يختص بوقف التنقلات والتّرقيات، كشف والي نهر النيل عن مخاطبات تمّت مع مجلس السيادة بالبلاد لاستثناء ولاية نهر النيل لتعيين المعلمين باعتبارها من الولايات المستقرة أمنياً وتعليمياً والأكثر استقبالاً للوافدين من الولايات الذين يتلقون تعليمهم بالولاية.

ودعا والي نهر النيل لتفعيل برامج الكديت بالمدارس الثانوية والجمعيات الأدبية والأنشطة الثقافية والرياضية والاستعداد المبكّر لعيد العِلْم الثالث، وإعادة مواد التربية الوطنية، والتربية الريفية، وحصة الخط العربي.

وأعلن والي نهر النيل، دعمه لعودة المدارس النموذجية بالولاية.