ضبط مواتر ومخدرات ومواد غذائية تالفة معدة للبيع ببورتسودان

بورتسودان: السوداني

ضبطت قوات الشرطة بمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، ٨٨ موترا و٢ تُكتك بدون لوحات، كما تم ضبط ٣ متهمين بحوزتهم مخدرات (بنقو) وتم فتح بلاغات في مواجهة المتهمين، وذلك خلال الحملة المشتركة لمكافحة الظواهر السالبة التي تسيرها قوات الشرطة بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والمخابرات بحاضرة الولاية بورتسودان.

وفي سياق متصل، ضبطت شرطة محلية سنكات بالولاية (١١٩) جوال دقيق فاسد زنة (٢٥) كيلو، (١٨) كرتونة صلصة، وذلك بعد أن توافرت معلومات لشُعبة المباحث بالمحلية بقيام عدد من المتهمين ببيع سلع غذائية فاسدة بعد إعادة تعبئتها.