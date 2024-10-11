البرهان يُوجِّه بنقل صقور الجديان إلى بنغازي بطائرة خاصة

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجيهاته بتوفير طائرة خاصة على نفقة الدولة، تنقل بعثة صقور الجديان من العاصمة الغانية أكرا لمدينة بنغازي الليبية لأداء الجولة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا تفادياً للإرهاق ولتهيئة أفضل الظروف للمنتخب السوداني ليُحقِّق النتائج المنتظرة ويسعد الشعب السوداني، عقب انتزاع صقور الجديان لنقطة ثمينة من المنتخب الغاني بمعقله في مدينة أكرا.

وقد وجدت مبادرة البرهان، صدىً واسعاً وارتياحاً كبيراً في الشارع الرياضي، وأشاد رئيس الاتحاد السوداني الدكتور معتصم جعفر بالدولة لاهتمامها بالمنتخبات الوطنية رغم الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا، وحيا رئيس مجلس السيادة، على مبادرته وحرصه على تهيئة أفضل الظروف لصقور الجديان واعتباره لاعبي المنتخبات مثلهم والمحاربين في معركة الكرامة دفاعاً عن الأرض والعرض، وقال إنّ الطائرة الخاصة سترفع من الروح المعنوية للاعبين وستجعلهم في وضعية أفضل وستعينهم في مشوار البطولة.

وأشاد البرهان بالإنجازات التي حقّقتها الكرة السودانية رغم التحديات التي تواجه البلاد، مُثمِّناً الجهود الكبيرة التي بذلها الاتّحاد السوداني في دعم المنتخبات الوطنية واستمرار المشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات. وأعرب عن أمله في استمرار النتائج الإيجابية على مستوى المنتخبات المختلفة في جميع مشاركاتها.

مؤكداً أن لا فرق بين الجندي الذي يحمل السلاح في مواجهة الأعداء في معركة الكرامة دفاعاً عن الأرض والعِرض، وبين لاعب المنتخبات الوطنية الذي يرتدي شعار الوطن في المنافسات الرياضية، قائلاً: “كلاهما أبطال يكتبون أسماءهم بحروف من نور في سجل التاريخ ويمثلون نجوماً في معركة الكرامة.”

وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن المبادرة تأتي تأكيدًا لالتزام الدولة بدعم الرياضة باعتبارها واجهة مُشرفة للوطن على الصعيدين القاري والدولي. وأن “صقور الجديان” تمثل رمزية وطنية تُجسِّد الروح القتالية والتضحية من أجل السودان، مشيرًا إلى أن اللاعبين في ميادين كرة القدم يعكسون روح الصمود والشجاعة مثلما يفعل المقاتلون في ساحات القتال لحظات الوغى.

وقال البرهان إن توفير طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني جاء تأكيدًا على حرص القيادة العليا للدولة على تذليل العقبات التي تُواجه الرياضيين، ودعمهم بكل الوسائل الممكنة لتحقيق النجاح والتميز في المنافسات الدولية. كما أعرب عن ثقته في أن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم في المباريات القادمة، مُحقِّقين تطلعات وآمال الشعب السوداني الذي يطمح لرؤية المنتخب يحقق المزيد من الانتصارات في مختلف الاستحقاقات.

ودعا البرهان، الشعب السوداني إلى مؤازرة المنتخب في الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن يُسطر “صقور الجديان” إنجازات جديدة تُضاف إلى تاريخ الكرة السودانية.