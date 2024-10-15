شراكة استراتيجية بين معهد السلام الأوروبي ومركز فكرة السوداني لدفع جهود السلام والاستقرار في السودان

متابعات: السوداني

أعلن معهد السلام الأوروبي، عن تدشين شراكة استراتيجية مع مركز فكرة للدراسات والتنمية لدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، الذي يشهد حرباً مدمرة واضطرابات سياسية وأمنية منذ فترة.

ووقّع الطرفان، مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاون والشراكة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تهدف الشراكة إلى التأكيد على الملكية السودانية المستقلة للجهود التي تخاطب القضية السودانية ودعم جهود إيقاف الحرب واستعادة الاستقرار وضمان استمرار الانتقال الديمقراطي في السودان وتحفيز التحولات الإيجابية في السودان ومنطقة القرن الأفريقي والعالم، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة بغرض حل النزاعات وصناعة وتعزيز الاستقرار السياسي والمجتمعي.

الجدير بالذكر أن الشراكة بين معهد السلام الأوروبي وفكرة، تهدف إلى الجمع بين الخبرات والموارد التي تمتلكها كلا المؤسستين للتصدي للتحديات الحاسمة التي تواجه السودان، بما في ذلك تأثيراته الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الإيجابية للمنظمات البحثية وبيوت الأفكار في الجنوب العالمي والشمال العالمي لوضع قواعد عالم جديد يتميز بالسلام والعدالة.