مدينة ليبية أصبح نصف سكانها من السودانيين

وصل أكثر من 100 ألف نازح ولاجئ سوداني إلى ليبيا الشهر الماضي. في وقت بلغ عدد السودانيين في مدينة الكفرة الليبية أكثر من 65 ألف سوداني، وهو ما يضاهي عدد السكان الأصليين للمدينة. وتوقع تقرير أممي أن تكون الأرقام الحقيقية للنازحين السودانيين في الكفرة أعلى بكثير.

ويلجأ الكثير من السوادنيين هرباً من الحرب في السودان إلى الكُفرة، باعتبارها المدينة الليبية الأقرب للحدود.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، عبد الله سليمان، إن عدد السودانيين اللاجئين حالياً في الكفرة يعادل عدد سكان المدينة الأصليين.

وأوضح أن المؤسسات بالمدينة غير مهيأة لتقديم الخدمات، وهي بحاجة إلى المزيد من الدعم والإمكانيات، كاشفاً أن اللاجئين يقيمون في أوضاع مأساوية.

فيما حذّر المُفوِّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من تداعيات الأزمة الإنسانية بالسودان وتأثيرها على المنطقة بأكملها.