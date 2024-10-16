إدارة الكهرباء تعلن اكتمال صيانة المحطات والخطوط الناقلة وانتهاء البرمجة في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أكّـدت إدارة الكهرباء خلال التقرير الذي قدّمته لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أكدت على اكتمال عمليات الصيانة للمحطات التحويلية وخطوط الضغط العالي التي أدّت إلى برمجة قطوعات الكهرباء وباكتمال الصيانة سيتسقر التيار الكهربائي.

وأثنى الاجتماع على العاملين في قطاع النقل والتوزيع بالكهرباء الذين ظلوا يعملون طوال عشرين يوماً في صيانة الأعطال، ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة وبإمكانيات محدودة، غير أن خبراتهم التراكمية أسهمت في استمرار الخدمة.

كما وقف الاجتماع على الأعمال التي تتم لتعزيز الأوضاع في منطقة الحلفايا وشمال بحري بتوفير الدعم الغذائي للتكايا وتوفير الإمداد الدوائي والمساعي المبذولة لإعادة الكهرباء والمياه.

وأمّن الاجتماع على استمرار أعمال النظافة وتنفيذ حملات الرش بالمبيدات لخفض الإصابات الملاريا.