كباشي يتفقّد قيادة المنطقة الشرقية بالفاو

الخرطوم: السوداني

تفقّد عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم، قيادة المنطقة الشرقية، يرافقه الفريق ركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء الركن حسن بلال مدير الأمن العسكري واللواء الركن طيار طلال علي الريح رئيس سيطرة العمليات الجوية.

وكان في استقباله اللواء الركن أحمد محمد الحسن العماس قائد المنطقة الشرقية.

وفور وصوله، تلقى كباشي تنويراً شاملاً حول سير العمليات التي تُجرى بالمنطقة. واطمأن على الروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين والمقاومة الشعبية الذين يبذلون الغالي والنفيس في معركة الكرامة من أجل استعادة الأمن والاستقرار ودحر فلول التمرد الغاشم.