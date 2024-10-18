تويتر يوقف حساب قائد المليشيا (حميدتي)

نيويورك: السوداني

أوقف موقع التواصل الاجتماعي الشهير (X) -تويتر- اليوم الجمعة، الحساب الرسمي لقائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي. وبررت (X) الإيقاف نسبة لانتهاك حميدتي قوانين المنصة.

وتمنع سياسات وقوانين (X) الكلام الذي يحض على العنف، وتمنع مشاركة محتوى مسيئ، أو المشاركة في المضايقة المستهدفة ضد الآخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك. وتعتبر السلوك الباعث على الكراهية مرفوضا، حيث لا يجوز لك مهاجمة الآخرين على أساس العِرق أو الإثنية، أو الأصل القومي، أو الطائفة الاجتماعية، أو التوجّه الجنسي، أو النوع، أو الهوية الجنسية، أو الانتماء الديني، أو السن، أو الإعاقة، أو المرض الخطير.

وتقول (X): “مرتكبو الهجمات العنيفة.. سنزيل أي حسابات يملكها مرتكبو الهجمات الإرهابية الفردية، أو الهجمات المتطرفة العنيفة الفردية، أو الهجمات الجماعية العنيفة، وقد نزيل كذلك التغريدات التي تنشر بيانات أو محتويات أخرى يطلقونها”.

وتشير إلى الوسائط الحساسة، بأنه لا يجوز لك نشر وسائط تتضمن محتوىـ شديد الدموية أو مشاركة محتوى عنيف أو محتوى للبالغين في فيديو مباشر أو صورة الملف الشخصيّ أو صورة رأس الصفحة. كما لا يجوز نشر الوسائط التي تتضمن مشاهد عنف جنسي أو اعتداء.

الجدير بالذكر ان منصة (X) حظرت نهار اليوم الجمعة، حساب ميليشيا الدعم السريع، لذات الأسباب.