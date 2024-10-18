التيار الإسلامي العريض يحتسب الشهيد يحيى السنوار

الخرطوم: السوداني

احتسب التيار الإسلامي العريض، الشهيد يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الذي ارتقى في مواجهة مسلحة مباشرة مع قوات الكيان الصهيوني الغاصب، في رفح الفلسطينية.

وقال بيانٌ للتيار الإسلامي العريض إن”السنوار ورفاقه نزلوا العدو منازلة الأبطال، وأذاقوهم شدة البأس في القتال، حتى مضوا إلى الله شهداء” .

وتابع البيان: إن “التيار الإسلامي العريض إذ يحتسب الشهيد السنوار وينعاه للأمة الإسلامية، إنما ينعي رمزاً من رموز الجهاد، وبطلاً من أبطال المقاومة، والمواجهة، والمغالبة، جرّب القتال، وجرّب الأسر، ثم عاد إلى صفوف إخوانه مرفوع الهامة شامخ الرأس، وخطّط ونفّذ معهم عملية طوفان الأقصى المباركة، التي أعادت القضية الفلسطينية لواجهة الأحداث من جديد، ولقد انحاز لها أحرار العالم ومحبو الخير والحرية”.

وأكد البيان أن “الصلف الصهيوني، والاستبداد الدولي، وغمط الحقوق، وتطفيف المعايير الدولية، مكّن الاستكبار الصهيوني والاحتلال، ومن ورائه قوى الشر والظلام، من قتل الأطفال والنساء والمسنين، وتنفيذ أكبر جريمة إبادة عرقية في عهدنا الحديث، على مرأى ومسمع من عالم ظالم”.

وأشار البيان إلى أن استشهاد القائد يحيى السنوار، على يد القوات الصهيونية المحتلة، يؤكد من جديد أن دولة الكيان الصهيوني تسعى بصورة حثيثة إلى تهديد الأمن والسلم في المنطقة، وتنسف الهدوء والاستقرار، بأعمالها العدوانية المتكررة وعدوانها الغاشم المتجدد، مشيراً إلى أن مقاومة المحتل ومواجهة المستوطن الغاشم أمرٌ كفلته كل الشرائع السماوية، وأقرّته القوانين الدولية، وإن سعي الشعوب المحتلة إلى إنهاء الاحتلال، وتطهير الأرض، من دنس الدخلاء المعتدين، لهو أمر مشروع وعمل محمود، وسيستمر جهاد الفلسطينيين ومن ورائهم الأمة الإسلامية، وأحرار العالم، في مقاومة دولة الكيان الصهيوني الغاصب، حتى تتحرر الأرض المباركة من البحر إلى النهر، وتقوم عليها دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.