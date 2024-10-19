الحكومة السودانية تفتح مطارات “كسلا ودنقلا والأبيض وكادقلي” لنقل وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المتضررين من الحرب

بورتسودان: السوداني

أعلنت الحكومة السودانية عن فتح مطارات “كسلا ودنقلا والأبيض و كادقلي” ـــ عقب اتفاق سابق بين رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة جنوب السودان، لاستخدامها في نقل وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المتضررين من تداعيات الحرب.

وجددت الحكومة التزامه بتقديم كافة التسهيلات لانسياب المساعدات الإنسانية وتقديم كل ما من شأنه أن يساعد في انسياب هذه المساعدات إلى المحتاجين في كافة أنحاء البلاد.

ولفتت الآلية الفنية للجنة الوطنية للطوارئ الإنسانية فى بيان لها بان “6” مطارات متاحة أمام المنظمات الدولية بالإضافة إلى “7” معابر برية تمت الموافقة عليها مسبقا.

وأشار البيان إلى ان تواصلا فعالا يتم هذه الأيام لبدء تسيير رحلات جوية لنقل المساعدات الانسانية إلى ولاية جنوب كردفان من مطار جوبا إلى مطار كادقلي.

واوضحت اللجنة إلى أن الحكومة أوفت بكل متطلبات دخول وانسياب المساعدات الإنسانية عبر الجو والبر والبحر، وأن كل هذه القرارات تأتي انطلاقا من مسؤولية الحكومة وعزمها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي الايفاء بالتزامه في توفير المساعدات العينية والمالية إلى جانب الضغط على المتمردين لوقف اعمالهم المجافية للانسانية من توقيف موظفي المنظمات او حصار وقصف المدنيين كما يحدث للشهر الثالث في مدينة الفاشر وغيرها من المدن السودانية.