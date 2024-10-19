تفاعلٌ كبيرٌ مع تغريدة السفير التركي حول إغلاق منصة (X) لحسابات المليشيا 

بورتسودان: السوداني

في أول تعليق غير مباشر على إغلاق منصة (X) لحسابات مليشيا الدعم السريع وقائدها حميدتي، كتب السفير التركي لدى السودان، فاتح يلدز: “من الجميل أن نرى في بعض الأحيان، أن أولئك الذين يديرون منصة X يتخذون قرارات صحيحة ومناسبة”.

ووجدت تغريدة السفير أبو عشقم، تفاعلاً كبيراً على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وقدموا له الشكر والتقدير لوقفته مع الشعب السوداني والدولة السودانية؛ بطريقة دبلوماسية ضد تمرد مليشيا الدعم السريع التي تستبيح الدماء والأعراض.

من الجميل أن نرى في بعض الأحيان، أن أولئك الذين يديرون منصة X يتّخذون قرارات صحيحة ومناسبة.