حاكم دارفور يطالب العالم بوقف الحرب في السودان.. ويرسل مناشدات لقادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا ومصر والجامعة العربية

باريس: السوداني

طالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، جميع دول العالم، للتحرك العاجل لوقف القتل العشوائي في الفاشر وفك حصارها، وقصف مستشفياتها وتدمير المدينة.

وقال مناوي في ندوة أقيمت مساء اليوم في باريس: “إذا ظننتم ان الفاشر سوف تستسلم غداً هذا مستحيل، هناك الميارم في أبوشوك وزمزم وغيرهما، شباب المشركة وجيش السودان والمستنفرون، استسلام الفاشر مستحيل”.

ودعا مناوي، أمريكا بالوقوف مع وحدة السودان، وأضاف: “نشكرها على الخطوات الجريئة والكبيرة ومنها إغلاق حسابات قادة المليشيا”.

وشكر مناوي فرنسا بقوله: “خلقت جيلا من أبنائنا ووفرت لهم التعليم ولها دور عظيم داخل الاتحاد الأفريقي وفي مجلس الأمن، وهي منبع الثورة الإنسانية، ونحتاج منها لدور أكبر لإنقاذ حياة أطفال السودان”.

وقال مناوي في الندوة التي حضرها الآلاف من السودانيين في أوروبا: “بريطانيا تاريخنا معها طويل وتعايشوا معنا وكانت بامتدادها بالعلم والمعرفة أصبحت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، نطالبها بالتدخل لوقف الحرب في السودان”.

وأكد أن جمهورية مصر هي الشقيقة أفريقياً وعربياً، وأن علاقتها مع السودان أزلية “مافي ذلك شك”، وطالب جامعة الدول العربية بأن تلعب دورها وعليها التحرك بسرعة لوقف الاقتتال في السودان.