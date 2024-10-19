مناوي يدعو لوقف إطلاق النار طويل الأجل والدخول في حوار سوداني – سوداني لا يستثني أحداً من أجل السلام

باريس: السوداني

أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أنهم دخلوا الحرب مرغمين لحماية الأهل والأرض والعرض. وأوضح أنهم مع إنهاء الحرب، لذلك يطالبون بإيقاف نار طويل الأجل.

وقال مناوي في ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس: “نطالب بإيقاف نار طويل الأجل، من أجل حوار سوداني – سوداني لا يستثني أحداً”.

وأضاف: “يقولون مناوي يريد إشراك الإسلاميين في الحوار، أقول لهم لا يملك احد من تجريد أي مواطن من سودانيته، لذلك يجب أن لا يستثني الحوار أي جهة سياسية أو دينية أو قبلية، والإقصاء هو من اوصلنا لهذا الوضع الآن، لن يتحقق أي سلام من غير مشاركة الجميع”.

وطالب مناوي من السودانيين في أوروبا من مختلف الأحزاب والحركات والكيانات بتسمية مندوبين للقيام بجولة في جميع أنحاء العالم لتأسيس الحوار السوداني الشامل ووضع أسس ما بعد الحرب والاتفاق على الفترة الانتقالية وأمدها للوصول لانتخابات حرة تؤسس لسودان معافى من الأزمات والحروب والتشوهات.