نداء الوسط يطالب الجيش بالتحرك السريع لحماية المواطنين بشرق الجزيرة من الحملات الانتقامية للمليشيا

الخرطوم: السوداني

وجّه نداء الوسط، نداءً عاجلاً إلى القوات المسلحة للتحرك الفوري والسريع من أجل حماية أرواح المواطنين الأبرياء وتأمين مناطق شرق وغرب الجزيرة.

وقال في بيان اليوم الاثنين: إن “قوات الشعب المسلحة هي الدرع الحامي لهذه الأرض، وهي المسؤولة الأولى والأخيرة للدفاع عن الأرض والعرض وضمان أمن وسلامة المواطنين”.

وتابع البيان: “نهيب بكم العمل بأقصى سرعة لاحتواء هذا الوضع وإنهاء حالة الفوضى التي تسببت بها تصرفات مليشيا الدعم السريع”، مشيراً إلى توالي الأخبار صباح اليوم عن حدوث انتهاكات وحملات انتقامية من قبل عصابات مليشيا الدعم السريع في غالبية مدن وقرى شرق الجزيرة، من بينها (تمبول ومدينة رفاعة والهجيليج وقرية الشرفة بركات وقرية العك، والعزيبة والبويضاء والجنيد الحلة ….)، حيث خلفت هذه الاعتداءات عدداً من الشهداء والجرحى. كما قامت العصابات بعمليات نهب للعديد من القرى واعتقال كل من يُشتبه في صلته بالمتمرد السابق أبو عاقلة كيكل.

وتابع البيان: “في ظل هذه التطورات الخطيرة التي تشهدها مناطق شرق الجزيرة وغربها صباح اليوم، وبعد أن قام المتمرد كيكل بتسليم نفسه للقوات المسلحة السودانية، تصاعدت هذه الهجمات الانتقامية التي تزيد من تفاقم الوضع الإنساني وتعرض حياة المواطنين العُـزّل للخطر”.