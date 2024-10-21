لجان مقاومة رفاعة: سقوط شهداء ومصابين في استباحة مليشيا الدعم السريع لقرى شرق الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة رفاعة، إن مليشيا الدعم السريع استهدفت مدن وقرى شرق الجزيرة منذ مساء أمس، بعمليات أشبه بالانتقامية من مواطن شرق الجزيرة الأعزل بعد محاولة القوات المسلحة التوغل في عمق محلية شرق الجزيرة، والانسحاب من مدينة تمبول بعد السيطرة عليها لمدة لم تتجاوز الخمس ساعات.

وأضاف بيان لجان مقاومة رفاعة اليوم الاثنين أنه تم الاعتداء على قرية الجنيد الحلة وهنالك أنباءٌ عن وقوع إصابات متفاوتة بين مواطني القرية، كما تم أيضاً استهداف العزبية، مما أدى إلى استشهاد عمر عبد القادر وصفية تيراب ويوسف الصديق.

وتابع البيان: “تمت استباحة مدينة رفاعة بالكامل وقد استشهد المهندس محمد الرشيد المسؤول عن تشغيل مركز غسيل الكلى بمستشفى رفاعة، واسشتهد أيضاً سيف حسيب.

كما تم استهداف العك والبيوضاء أيضاً، وتوجد أنباء عن وجود أعداد أخرى من الضحايا لمن يتم التأكد منهم حتى الآن وجارٍ حصرهم.

وحمّل البيان: “طرفي الصراع مسؤولية سلامة وأمن مواطني المنطقة، فأجساد وممتلكات وأعراض المواطنين العُزل ليست مكاناً لتصفية الحسابات والخصومات العسكرية والسياسية، وللمعارك أماكنها ونرفض أيضاً استخدام المواطن المغلوب على أمره كدروع بشرية في هذه الحرب العبثية”.