113 % نسبة ربط الزكاة خلال 9 أشهر

بورتسودان: السوداني

أعلن اجتماع مجلس أمناء الزكاة خلال دورة الانعقاد الثالثة للعام الجاري الیوم (الاثنين) ببورتسودان، وصول الربط المقدر للأشهر التسعة الأولى من العام إلی 180 مليار جنيه بنسبة 113%.

وأشاد وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة، أحمد آدم بخيت، بالدور المقدر لديوان الزكاة في ظل ظروف الحرب التي تمر بها البلاد منذ العام المنصرم، موضحاً أن الديوان ظل متمسكاً بأداء واجبه بفعالية.

وأضاف بخيت لدى مخاطبته دورة الانعقاد الثالثة لاجتماع أمناء الزكاة بالولايات ومديري الإدارات برعاية الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان اليوم، بحضور ثلاثة من الولاة ان ديوان الزكاة نجح في الإيفاء بكافة أعماله الراتبة والطارئة بالتركيز على دعم مراكز الإيواء وجرحى العمليات والمرضى.

وقال ممثل الأمين العام لديوان الزكاة، الأمين علي علوة، إن الجبايات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 113%، كان القدح المعلى فيها لزكاة الزروع، مشيراً إلى أن الجباية تمت بالتركيز على 7 ولايات فقط، في وقت خرجت فيه الولايات الأخرى من التحصيل بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب، وكشف علوة عن دعم المجهود الحربي من مصرف في سبيل الله بنسبة 50 %، مشيراً إلى أنّ ديوان الزكاة عمل علي دعم 1630 مركز إيواء خلال الفترة الماضية بمبلغ 3.6 مليار جنيه، بجانب 2.1 مليار جنيه لدعم العلاج بالداخل والخارج، إضافة إلى دعم 36 ألف مستفيد من بطاقات التأمين الصحي، متوقعاً من جانبه وصول الصرف على التأمين الصحي بحلول العام المقبل إلى 28 مليار جنيه.