3.763 طالباً وطالبة من الجزيرة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بالقضارف

الخرطوم: السوداني

أعلنت رئيس لجنة الإسناد الأكاديمي بالمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة، عرفة محمد طه الصديق، أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية من ولاية الجزيرة بولاية القضارف ملحق 2023 يبلغ 3.763 طالباَ وطالبة.

وأكدت لدى لقائها، اليوم، بمدينة القضارف، مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف، الفاتح الصافي، أن نسبة كبيرة من طلاب ولاية الجزيرة يتواجدون في ولايتي القضارف وكسلا.

وشددت عرفة، على ضرورة توفير كل المعينات للطلاب للحصول على نسبة متميزة في الامتحانات، بالإضافة للمحافظة على مركز ولاية الجزيرة في امتحانات الشهادة السودانية.

وتعهد الاستاذ الفاتح الصافي حمزة مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف بتوفير سكن ملائم لعمل لجنة الإسناد الأكاديمي والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير سكن للطلاب الممتحنين.

وأكد على تسخير كافة الإمكانيات من حكومة الولاية في هذه الظروف التي تشهدها البلاد.

وشدد د. حمد الجزولي مستشار والي القضارف للنازحين واللاجئين والمنظمات، على ضرورة الاهتمام بالطلاب النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والخيِّرين من أبناء ولاية القضارف.

يُذكر أنّ لجنة الإسناد الأكاديمي بولاية الجزيرة قامت بزيارة للطلاب النازحين بمدرسة السلمابي بمدينة القضارف وتعرفت على مشكلات الطلاب ووعدت بحلحلة كافة المعوقات.