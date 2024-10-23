مجلس البيئة: تلوث كيميائي بالخرطوم لضرب المليشيا المناطق الصناعية

بورتسودان: السوداني

كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، د. منى علي محمد، عن تعرض ولاية الخرطوم لتلوث كيميائي بسبب ضرب مليشيا الدعم السريع المتمردة للمناطق الصناعية، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود لإيجاد الحلول لهذه المشكلة.

وقالت خلال ورشة تدريبية حول مخاطر المواد الكيميائية بقاعة الجمارك ببورتسودان اليوم، إنّ ولاية الخرطوم بشكل خاص تحتاج إلى مجهود كبير تفادياً لأية سلبيات محتملة.

وأضافت أن التلوث بالمواد الكيميائية أمرٌ شائعٌ بسبب وجود المواد الكيميائية في كثير من المنتجات بدرجات متفاوتة وهي قابلة للتسبب في التلوث، ما يتطلب التوعية المكثفة على المستوى القومي والولائي والمحلي وعلى مستوى الأفراد.