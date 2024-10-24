رجل أعمال يتعرض لسرقة اكثر من (70) مليون جنيه من حسابه عبر تطبيق بنك شهير

الخرطوم: هالة حمزة

تعرض المستثمر الوطني، رجل الأعمال محجوب ميرغني محمد عبد الرحمن، الذي يعمل في مجال الخدمات الطبية، لأكبر عملية سرقة عبر تطبيق بنك شهير بسحب مبلغ يزيد عن (70) مليون جنيه من رصيده.

وقال د. محجوب لـ(السوداني): “كنت خارج السودان، ولم أتمكن من الدخول للتطبيق كالعادة، وافتكرت أن ذلك بسبب خطأ في الشبكة ولم أتصور السرقة”.

وأكد محاولاته الاتصال بالخط المباشر دون التمكن من الإجابة على الأسئلة، لأنه لا يعلم ما حدث في الحساب.

وأضاف: “اضطررت للسفر إلى بورتسودان لمقابلة الإدارة العليا للبنك، وقابلت كبار المسؤولين بالبنك ووعدوني بإعادة المبلغ المسروق بعد الاطلاع على التقارير”.

ومضى في القول: “مضى حتى الآن 3 أسابيع دون بروز أيِّ اتجاه لحل المشكلة:.

وكشف د. محجوب عن تفاصيل السرقة والتي أكد أنها تمت عبر سرقة تطبيق البنك من جواله الخاص ولم يتمكن من الدخول للتطبيق لتغيير كلمة السر لأن التطبيق صار موجوداً في جوال آخر، مبيناً حدوث تحولات للحساب، ووجود أشخاص لديهم بلاغات ضده لقيام السارق باستلام مبالغ منهم دخلت في حسابه دون أن يعلم أي تفاصيل عنها.

وقال: “السرقة تمت بتغيير كافة المعلومات الخاصة به الإيميل والجوال، لأن السارق يعرف كافة المعلومات عن الرصيد، وآخر 3 عمليات تمت على حسابي بل تعدى ذلك لمعرفته حتى للأسئلة التي من المفترض أن يسألها الموظف الذي يقوم بتغيير كلمة السر”.

وأشار إلى أن السارق لا يتجرأ على سرقة حساب ما لم يكن يعلم ان به رصيد يستحق العملية الإجرامية التي قام بها، مع العلم بخلو حسابه في كتير من الأحيان من اي رصيد لفترات طويلة.

ولفت د. محجوب لفتح بلاغات ضده بمبالغ تم استلامها على حسابه لا يعرف من الشاكي ضده، وذلك لأن السارق استلم مبالغ على الحساب دون أن يعلم مصدرها، في وقت قيام السارق بتحويلها لجهات لا يعلمها.